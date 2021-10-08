Экономисты предсказали рост цен в октябре

По итогам октября в России ожидается разгон инфляции до 7,5% и, следовательно, повышение цен. Основными факторами роста являются проблемы с продовольствием из-за плохого урожая и высокие цены на мировых биржах, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз экономистов.

Аналитики отметили, что в августе и сентябре рост цен нивелировался разовыми выплатами населению. Однако в октябре они уже не смогут оказать сдерживающего влияния на рост инфляции. Кроме того, высокий внутренний спрос будет подгонять рост инфляции.

В качестве других факторов повышения инфляции специалисты назвали многолетние пики цен на энергоносители, повышение стоимости контейнерных перевозок, частично закрытые границы и перегруженность портов в Китае.

Эксперты полагают , что в сфере услуг ситуация будет оставаться стабильной по сравнению с сентябрём. Прогнозы по сегменту непродовольственных товаров разошлись. Одни предположили, что инфляция будет постепенно снижаться, другие считают, что продолжится рос цен на бытовые приборы, обувь и одежду.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что в России может существенно подорожать алкогольная и парфюмерная продукция из Европы. По её словам, это произойдёт в случае, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок из России.