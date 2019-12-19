https://static.news.ru/photo/a5fd0dfa-22be-11ea-8249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Medvedev/ via Globallookpress.com

Экономисты считают самыми серьёзными угрозами в списке «адских санкций» США запрет на инвестиции в госдолг РФ. Если законопроект будет одобрен, правительство может решить продолжить копить резервы и отказаться от вложений средств, собранных в ФНБ, в проекты.

Однако, у России тоже есть достойный ответ на пакет ограничений: Москва может начать распродажу американских государственных бумаг. Вашингтону будет крайне неприятно, если РФ откажется от вложений в облигации федерального казначейства, пишут «Известия» со ссылкой на мнения экспертов.

На данный момент Россия является одним из крупнейших держателей американских госбумаг — в октябре российские инвестиции достигли $10,7 млрд. Массированная распродажа американских облигаций негативно скажется на цене расписок ФРС.

Санкции против госдолга приведут к снижению уровня профицита быстрыми темпами в ближайшие три года и значительному сокращению запаса прочности бюджета. Поэтому от запланированных трат ФНБ придётся отказаться и копить резервы.

Эксперты уверены, что маловероятным станет запрет на покупку отечественного госдолга. Среди иностранных обладателей российских ОФЗ много инвесторов из США. Если ограничения вступят в силу, держатели бумаг потеряют прибыль, так как цена упадёт. «Бить» самих себя американцы, скорее всего, не станут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдеп выступил против введения «санкций из ада» против России. Соответствующее письмо направлено в сенат, при том что сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта.