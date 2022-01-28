Экономист заявил о недостаточной индексации пенсий и пособий

Пособия и пенсии должны индексироваться минимум на 9%, в соответствии с Конституцией, заявил изданию «ФедералПресс» кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Курганского филиала Института экономики УрО РАН Николай Кремлёв. В первую очередь, по его словам, увеличение социальных выплат нужно гражданам с инвалидностью и семьям с детьми.

В Конституции РФ записано, что все пособия, пенсии должны индексироваться выше уровня инфляции минимум на 3%. Если инфляция 8,4% по итогам 2021 года, то повышение выплат должно происходить минимум на 9%. <...> Государство в семейной политике всё делает правильно. Единственное, надо увеличивать [пособия] на 3–5%, — сказал Кремлёв.

Он добавил, что без этих мер в стране растёт бедность, не будет увеличиваться рождаемость, а через 15 лет некому станет работать.

Ранее стало известно, что с 1 февраля по поручению президента на 8,4% будут проиндексированы социальные выплаты. Как сообщил на заседании правительства глава кабмина Михаил Мишустин, будет повышен размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, Героям России и пострадавшим на производстве.

Также Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. Решение принято единогласно, за поправки проголосовали 144 сенатора.