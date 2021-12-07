Экономист усомнился в введении ограничений Запада на обмен рубля

Блокирование конвертации рубля в евро, доллар и фунты стерлингов значительно усложнит жизнь России, так как страна во многом зависит от международной торговли, заявил ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. При этом он уточнил, что для контрагентов за рубежом также наступят тяжёлые времена, потому что они не смогут вовремя получать платежи из РФ в конвертируемой валюте, пишет Lenta.ru.

Любые такие ограничения, принятые в виде политических решений, подпадают под определение форс-мажорных обстоятельств, поэтому ответственность за задержку платежей мы нести не будем, — заявил Колганов.

По его мнению, Европа и США не станут вводить подобные санкции, потому что это не только сильно испортит отношения с Россией на международном уровне, но и усложнит торговлю между странами. Согласно Колганову, Запад в любом случае «будет отчасти платить из собственного кармана» за подобные ограничения.

Ранее экономисты предсказали «падение» рубля до конца 2021 года ниже планки в 80 рублей за доллар, а в худшем варианте может рухнуть и до 100.