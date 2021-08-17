Экономист связал коррупцию в России с творчеством Моргенштерна

Тяжеловесный эго-материализм, пропагандируемый в российском обществе отечественными исполнителями рэп-музыки, в частности, Моргенштерном, привёл к тому, что молодое поколение любыми способами будет в зрелом возрасте стремиться к личному обогащению любой ценой, в том числе и с помощью коррупционных схем. Такое мнение высказал NEWS.ru экономист, директор Института нового общества Василий Корташов.

По его словам, российские власти за последние 20 лет не сделали ничего, чтобы искоренить в стране эту тенденцию и создать взамен её альтернативную господствующую идею. В результате сложившийся идеалогический вакуум заполнили собой различные музыканты, модные режиссёры и другие деятели культуры.

Проблема российской коррупции уходит корнями не в контрольно-репрессивные меры госорганов по борьбе с экономическими правонарушениями, а лежит в идеологической сфере, которая на данный момент отсутствует в стране. Неолиберальный взгляд на эту проблему не совсем объективен. В России очень большая степень бюрократизации, нет законных стимулов поощрения работы чиновников, отсутствует внятная политика в культурной, просвещенской и образовательной сферах. Вся эта совокупность факторов и привела к тотальному культу коррупции в обществе, — подчеркнул он.

По мнению эксперта, наиболее ярко эта проблема видна на примере творчества различных рэп-исполнителей, в частности, Моргенштерна. Корташов подчеркнул, что видя перед собой примеры нищих учителей и с другой стороны — суперуспешного певца, пропагандирующего лёгкие способы обогащения, — молодые люди выберут именно последний путь к достижению личного успеха.

В своём творчестве Моргенштерн использует яркую картинку, пропагандирующую кричащее благополучие. Певец говорит, что сколько бы вы не тратили денег, они всё равно никогда не закончатся. А способы появления такого рода богатства его волнует в последнюю очередь. А экс-министр Культуры Мединский, в свою очередь, всячески поощрял такого рода творчество, способствовал популяризации рэпа в стране. Вместо этого же он должен был объявить таким исполнителям культурную войну, — отметил Корташов.

Экономист также отметил, что для эффективной борьбы с коррупцией в Уголовном Кодексе (УК РФ) должна вернуться советская статься о вредительстве, за которую чиновники, наносящие ущерб государству, получали бы реальные сроки заключения. В обществе должна культивироваться протестантская этика, согласно которой честный и плодотворный труд будет цениться гораздо больше, чем нечестные способы обогащения.

При грамотной работе российских властей существенных сдвигов в вопросе противодействия коррупции можно достичь за 5-10 лет. Однако мы видим, что за последние 20 лет государство не предприняло никаких шагов для искоренения пагубной тенденции в обществе и даже способствовало её укреплению во всех сферах экономики. В стране должна расти оплата труда, чтобы люди знали, что за качественно проделанную работу они получат соответствующее материальное вознаграждение. Только тогда у них пропадёт стимул к взяточничеству. Однако пока мы, к сожалению, наблюдаем в стране противоположную картину, — заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил улучшить работу властей и бизнеса против коррупции на 2021-2024 годы. Разработку соответствующих мер должно реализовать правительство страны, а также уполномоченный по правам предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ и общероссийские движения предпринимателей.