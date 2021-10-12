Экономист рассказал, укрепится ли рубль из-за подорожания нефти

Рост цен на нефть не приведёт к укреплению позиций рубля на финансовом рынке, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Но пользу экономике России он принесёт, как и повышение стоимости газа, передаёт слова Пикина «ПолитЭксперт».

Россия соберёт больше налогов с добычи полезных ископаемых потому, что они привязаны к стоимости нефти. Чем больше стоимость ресурса, тем выше отчисления. Компании получат высокую прибыль и заплатят больше налогов. Деньги останутся в стране и пойдут на развитие, — заявил экономист.

При этом он предложил сравнить курс доллара апреля 2020 года (75 рублей) и актуальный (71,66 рубля). Нефть стала значительно дороже, а сильной разницы между курсами нет, следовательно, дорогая нефть рубль не укрепит. Экономист Михаил Хазин согласен с этим мнением, но иначе думает о том, где осядут полученные доходы.

Влияния на экономику России нет никакого, поскольку все деньги от превышения цены уходят за пределы страны, — сказал он.

Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent превысила показатель 2018 года. Стоимость барреля перевалила за отметку в $79 впервые с 23 октября 2018 года, таковы данные торгов лондонской биржи ICE.