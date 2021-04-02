Экономист рассказал, стоит ли скупать электронику

https://static.news.ru/photo/9dd28e0e-93b8-11eb-ae66-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электроника «догоняет» доллар, поэтом можно ожидать дальнейшего небольшого роста цен. Об этом заявил кандидат экономических наук Александр Саяпин.

Ранее крупнейшие российские ретейлеры сообщили о росте цены на ноутбуки и другую электронику на 15%. По их словам, причиной стала нехватка чипов и других комплектующих из-за пандемии. Саяпин считает, что основная причина роста цен — скачок курса валюты.

Валюта выросла, соответственно, вся техника, все запчасти — все выросло тоже. Потихонечку цены на технику будут ещё расти, планово — может, на 3–5% каждый месяц — они будут увеличиваться до того момента, пока не наверстают рыночный уровень, — цитирует его «Москва24».

Однако Саяпин добавил, что на стоимость электроники оказывают влияние и санкции. В частности, те из запчастей и комплектоующих, которые имеют двойное назначение, всё равно попадают в страну через посредников, но плюс к росту валюты прибавляется ещё 15–20% из-за логистических проблем.

При этом экономист отмечает, что в настоящий момент покупать технику, пока стоимость не выросла, не имеет смысла. По словам эксперта, основной скачок цен уже произошёл и выиграть на этом невозможно.

Он произошел примерно в конце прошлого года, когда валюта выросла резко. Цены на те же ноутбуки выросли с интервалом в месяц-полтора, сейчас какие-то отрасли начинают догонять. Однако скупать массово электронику нет смысла, вы уже на этом ничего не выиграете, — заключил Саяпин.

Как писал NEWS.ru, продавцы рассказали, насколько подорожала компьютерная техника за время пандемии коронавируса в России. По их словам, электроника выросла в цене на 20%.