Экономист рассказал о «странном» предложении Киева по борьбе с Россией Экономист Юшков: Киев предложил ЕС разрешить России поставлять газ только через украинский трубопровод

Фото: Alona_nikolaievychukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газотранспортная система Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил Западу запретить поставки газа из России в страны ЕС через все трубопроводы, кроме украинского. Комментируя ситуацию «ПолитРоссии», ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что это странный метод борьбы, от которого Запад с большой вероятностью откажется.

Циничная история со стороны Украины, которая как-то странно с Россией борется: через них как бы пожалуйста, качайте. А если газ идет по другим маршрутам, то это, видимо, очень вредно, — уточнил эксперт.

По словам Юшкова, цены на российский газ при этом вырастут, а зависящие от «Турецкого потока» страны лишатся топлива. Эксперт пояснил, что пострадают как минимум шесть европейских стран: Болгария, Сербия, Венгрия, Румыния, Греция и Северная Македония. Кроме того, в Европе вырастет инфляция.

Юшков считает, что подобное предложение со стороны Киева может быть связано с отказом России прокачивать газ через Украину. Он уточнил, что в 2024 году истекает договор о транзите с «Газпромом», а подписание нового маловероятно. Это объясняется тем, что между компанией и Украиной появилось большое количество претензий друг к другу. Так, Киев обвиняет «Газпром» в невыполнении условий контракта, в рамках которого через трубопровод необходимо прокачивать 109 млн кубов газа в сутки. «Газпром» же отмечает, что Украина не дает возможность прокачивать топливо по тем маршрутам, которые необходимы компании.

Евросоюз и Япония ранее отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции.