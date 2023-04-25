Партнеры США не поддержали очередные антироссийские санкции FT: Евросоюз и Япония выступили против предложения США запретить весь экспорт в Россию

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Евросоюз и Япония отказались от предложения США полностью запретить экспорт в Россию, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух официальных лиц. Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Москва продолжает «импортировать западные технологии», несмотря на наложенные на Россию санкции.

ЕС и Япония выступили против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в Россию в рамках переговоров в преддверии саммита самых развитых экономик мира, — сказано в публикации.

Издание добавило, что на Западе возникают разногласия по поводу дальнейших мер в отношении России из-за происходящего на Украине.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в случае запрета экспорта странами ЕС будет закупать товары у дружественных стран. Глава ведомства напомнил, что кроме Евросоюза есть другие государства, готовые поставлять Москве не менее качественную продукцию.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея представителей стран G7 о тотальном запрете экспорта в Россию предполагает ответное прекращение экспорта российской продукции по наиболее чувствительным для Запада категориям. Медведев констатировал, что у «Большой семерки», судя по их намерениям, «вообще не осталось мозгов», а только «м’яке жовто-блакитне гівно» в голове.