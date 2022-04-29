Экономист рассказал, когда Центробанк снизит ключевую ставку до 10% Экономист Ордов: Центробанк понизит ключевую ставку до 10% во втором квартале 2022 года

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк России снизит ключевую ставку до 10%, когда российская экономика войдёт в острую фазу кризиса, предположил экономист Константин Ордов. В беседе с АБН он заявил, что ожидать таких изменений стоит во втором квартале 2022 года.

Сегодня благоприятным для бизнеса было бы снижение ключевой ставки до 6–10%. И в рамках таких значений можно было бы рассчитывать на то, что экономика запустится. При этом негативного влияния на курс рубля, инфляцию не было бы оказано. Потому что всё находится в зоне контроля и ограничений ЦБ, — пояснил Ордов.

По его словам, сейчас в российском бюджете наблюдается профицит, что сказывается на финансовых трудностях компаний. При этом Центробанк занял выжидательную позицию, так как регулятор стремится вернуть состояние российской экономики в период до введения санкций. Экономист считает, что на заседании ЦБ 29 апреля будут обсуждать снижение ставки до 15%. Ордов подчеркнул, что консервативный подход регулятора не позволит ему резко понизить ставку.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики. По мнению российского лидера, инфляция замедляется, снижаются цены на отдельные товары. Власти продолжают отслеживать ситуацию, важно не допускать разбалансировки экономической динамики, добавил президент.