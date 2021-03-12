Экономист рассказал, как россиян избавят от непредсказуемых кредитов

https://static.news.ru/photo/e7f19eaa-8321-11eb-92e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулирование плавающих процентных ставок по ипотечным и потребительским кредитам, которые выдаются на долгий период, несёт определённые риски. Такое мнение высказал финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

Так он прокомментировал намерение Банка России усилить контроль в этом сегменте рынка. Речь идёт в первую очередь о ставках относительно малого бизнеса и граждан, передаёт «Экономика сегодня».

Главный регулятор стремится ограничить предоставление продуктов клиентам с высокой степенью закредитованности. <...> Многие физические лица имеют большие кредиты и не имеют возможности их обслуживать. Иногда ситуация омрачается тем, что ставка по тем или иным кредитам плавает, то есть увеличивается через какой-то срок. Тогда такие клиенты подвергаются прессингу со стороны коллекторских агентств и кредиторов, — пояснил ситуацию Трифонов.

В начале марта Центробанк обнародовал статистику, согласно которой плавающие ставки при выдаче займов физлицам практически не используются. Доля ипотечных кредитов с такими показателями в общем объёме составляет менее 0,1%. Вместе с тем некоторые крупные банки планируют нарастить объёмы займов с плавающими ставками на фоне интереса к развитию долгосрочного кредитования.

В ЦБ опасаются, что кредитные организации станут вводить в заблуждение заёмщиков, обещая ипотеку по более низкой ставке сейчас с условием, что она плавающая. Тем не менее регулятор пока не собирается запрещать такие ставки, так как имеются более мягкие способы регулирования. Варианты разные — например, ограничение изменения ставки на 1–2% и не более того.

Один из главных рисков заключается в том, что чем больше срок кредита, тем выше процентный риск при одном и том же постоянном изменении ставки.

Долгосрочные займы со сроком более 10 лет с плавающей ставкой особенно коварны: при изменении по 15-летнему кредиту с 7% до 9% ежемесячный платёж возрастает на 13%, а суммарная переплата увеличивается на 34%.

При росте до 10% ежемесячный платёж возрастёт на 20%, а суммарная переплата по кредиту — на 51%. Если такой кредит структурирован так, что месячный платёж фиксированный, а срок меняется, то при повышении процентной ставки на 2 п. п. срок до погашения увеличится до 20 лет, а при повышении на 3 п. п. и вовсе достигнет 26 лет.

Таким образом, полагает Трифонов, банковский сектор попытается обезопасить себя, так как просматривается тенденция увеличения текущих ставок из-за роста инфляционных ожиданий. В связи с этим главной линией политики Центрального банка остаётся ограничение роста ставок и, соответственно, объёмов долга граждан перед кредитными организациями, отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году долги россиян только по ипотеке достигли рекордных значений — 9,07 трлн рублей, при этом из них только 71,1 млрд являются просроченными платежами.