Экономист рассказал, как подрыв Каховской ГЭС ударит по мировому рынку Экономист Холод назвал удар по Каховской ГЭС катастрофой для сельского хозяйства

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Украинский удар по Каховской ГЭС не только обернется разрушением экосистемы целого региона и проблемами для сотен тысяч людей, но и станет катастрофой для сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма, а мировой рынок в следующем году получит меньше зерна и кукурузы, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» доктор экономических наук Леонид Холод.

Как пояснил эксперт, сельскохозяйственные предприятия Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма получают воду из системы каналов, возведенной в 1950-х годах одновременно с Каховской ГЭС.

Подрыв ГЭС и разлив водохранилища привели к тому, что все эти водные массы волной пройдутся по сельскохозяйственным угодьям, повредят посевы и смоют плодородный слой. Это первые последствия, а вторые заключаются в нехватке воды, — подчеркнул экономист.

По его словам, мировой рынок уже отреагировал на ситуацию: цены на пшеницу выросли на 3,8%, до $6,48 за бушель, а на кукурузу — на 2%, до $609,4 за бушель.

Издание сообщает, что вода в Каховском водохранилище опускается со скоростью 15–35 сантиметров в час. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Каховское водохранилище исчезнет в ближайшие два-три дня. Связанные с ним каналы потеряют воду примерно через месяц. Урожай в регионе упадет в ближайшие годы в разы, а тысячи людей лишатся не только дома, но и работы.

Издание называет действия украинских властей сознательной диверсией и военным преступлением. Восстановительные работы потребуют не менее пяти лет и сотни миллиардов рублей.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что территорию региона начнут обеззараживать, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний после подрыва на Каховской ГЭС.