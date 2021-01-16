Экономист рассказал, как можно безбедно прожить на пенсию

https://static.news.ru/photo/49e0064a-583b-11eb-befa-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россияне после выхода на пенсию должны продолжать работать, а полученные от государства выплаты откладывать. Тогда можно будет обеспечить себе безбедную старость, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Ещё десять лет после пенсии вполне можно продолжать работать и получать выплаты.

Даже если будете жить на одну зарплату, а пенсию накапливать, то через десять лет совокупный доход будет выше предложения от государства, — приводит мнение Сафонова Nation News.

А при правильных расчётах и зарплате свыше 100 тыс. рублей россияне смогут получать высокие страховые пенсии. Получение двойной страховой пенсии положено депутатам, госслужащим и военным.

Пенсионеры, которые в 2019 голу получали 25 тыс. рублей, в наступившем году стали получать более 30 тыс. рублей. Этому способствовали их высокие зарплаты, официальный стаж и поздний выход на пенсию, которые позволили рассчитывать на прибавку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предпенсионеры и многодетные матери, которые потеряли и не смогли потом найти работу, имеют право на досрочный выход на пенсию. Соответствующие нормы заработали в России в 2021 году.