Экономист рассказал, что мешает иностранным инвестициям в России

Международные компании не увеличивают инвестиции в России из-за санкций. Именно они являются основной проблемой, рассказал изданию «ПолитРоссия» экономист Михаил Хазин.

Основной проблемой являются западные санкции, которые очень сильно ужесточают, фактически запрещают иностранным инвесторам что-то вкладывать в российскую экономику. Конечно, если речь не идет об очень крупном инвесторе с очень широкими юридическими возможностями. Но и у них могут быть проблемы, — сказал Хазин.

Он добавил, что России давно стоит переориентироваться с иностранных на внутренние инвестиции. Но они запрещены денежными властями, которые следуют инструкциям Международного валютного фонда (МВФ). Хазин считает, что ситуация сохранится такой, пока Россия остаётся в уставе МВФ.

Ранее представители иностранного бизнеса назвали основным препятствием для наращивания инвестиций регуляторные барьеры и медленные темпы роста российской экономики. При этом 64% иностранных компаний намерены увеличить своё присутствие в России.