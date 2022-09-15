Экономист призвал не вкладывать золотовалютые средства России в юани Экономист Столяров: России не должна хранить золотовалютные резервы только в юанях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы не попасть в зависимость от Китая, России не следует держать весь объем своего золотовалютного запаса в юанях. Такое мнение высказал в интерьвю РИА Новости заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. При этом он согласился с тем, что доллары и евро для накоплений страны в настоящее время стали бессмысенными.

Копить золотовалютные резервы в долларах или евро сейчас России бессмысленно, потому, что в любой момент может произойти блокировка этих активов. Самой понятной альтернативой становится юань, хотя он и не является ликвидной валютой. Но тут есть большая проблема. Делать это надо осторожно, чтобы не попасть в зависимость на сей раз от Китая, — сказал экономист.

Среди других вариантов он выделил золото, но отметил, что и здесь не все так просто, поскольку страны Запада могут отказаться от покупки драгоценного металла у Москвы. В этой связи Столяров нашел необходимым искать новых клиентов, в частности, в Индии и на Ближнем Востоке.

В этой связи эксперт заявил, что России следует дифференцированно подходить к своим золотовалютным запасам и хранить часть в юанях, часть в золоте, а еще часть в валютах дружественных стран — например, индийских рупиях, иранских реалах или турецких лирах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что процесс дедолларизации мировой экономики неизбежен. Он подчеркнул, что в условиях ухода от американской валюты макроэкономическая стабильность является основным приоритетом, несмотря на споры о необходимости «подушки безопасности».