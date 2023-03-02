Экономист предрек дальнейшее сокращение внешнего госдолга России Экономист Разуваев: внешний госдолг России продолжит сокращаться

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Внешний госдолг России продолжит сокращаться, поскольку выплаты по нему сейчас невелики по отношению к размеру национального ВВП, заявил в беседе с «360» экономист Александр Разуваев. Помимо того, Россия лишена возможности брать новые займы, будучи отрезанной от внешних рынков западных стран, отметил эксперт. Однако надобности в них нет, ведь дефицит российского бюджета покрывается с помощью Фонда национального благосостояния и более слабого рубля, подчеркнул он.

Экономист добавил, что в будущем российский бюджет пополнят с помощью рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом он напомнил, что на Западе ввели запрет на покупку российских ценных бумаг. Поэтому эксперт допустил, что Министерство финансов может выпустить облигации в валютах дружественных стран, таких как Китай, Азербайджан, Турция и Бразилия. Он также считает, что даже если для России вновь откроются западные рынки, она вряд ли станет брать новые займы в долларах и евро.

Экономист Никита Масленников ранее заявил, что инфляция в России в 2023 году будет в диапазоне 6–8%. По его словам, в первом и втором квартале она будет сокращаться, однако в третьем снова начнет расти. Эксперт при этом подчеркнул, что для страны критически важно достичь показателя инфляции не выше 5% годовых.