Экономист предложил оптимальный вариант пенсионной системы

https://static.news.ru/photo/70df0490-9999-11eb-ab15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин предложил новый вариант пенсионной системы. По его мнению, государству надо дать возможность гражданам самим накопить на пенсию.

Для этого нужно, чтобы в основе пенсионной системы лежал минимальный уровень оплаты труда, или по-другому — равная ему минимальная пенсия. Только в этом случае люди будут думать о будущем и брать на себя ответственность, а не полагаться полностью на государство, приводит мнение эксперта «Красная весна».

А человеку в течение жизни надо создать условия для создания собственных пенсионных накоплений, — считает Марголин.

По мнению экономиста, такой подход позволит упростить расчёт размера пенсии, а также даст возможность понизить ставки отчисления. Но изменять систему надо постепенно, считает проректор РАНХиГС. Не нужно будоражить общественное мнение.

Нужно сначала обсудить такие подходы, добиться консенсуса. И только потом сказать, что через 10–15 лет мы это введём, — аргументирует Марголин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самостоятельно копящих на пенсию россиян будут мотивировать формировать долгосрочные сбережения. Дополнительным стимулом может стать увеличение пенсионного налогового вычета. Идею готовы поддержать в Центробанке.