Экономисты перечислили сценарии срыва «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/2c7b0d9a-83e5-11eb-b637-96000091f725_660.jpg Фото: J.Koehler via imago-images.de/Global Look Press

Проект газопровода «Северный поток — 2» может быть сорван, такая перспектива вполне реальна, полагают эксперты. При этом завершение строительства, которое из-за давления Запада идёт с трудом, само по себе ещё ничего не значит, отметили они.

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей экономист Виталий Манкевич считает, что позиция Германии по «Северному потоку — 2» «предельно ясна»: проект экономически выгоден ФРГ, и европейская страна не готова отмахнуться от него только лишь из-за позиции США. Тем не менее негативные варианты он всё-таки назвал.

Есть несколько основных сценариев: это заморозка строительства [Германией] на время переговоров с США, введение на «Газпром» какого-то особого налога или штрафа за отказ от транспортировки газа через Украину, отключение уже построенного газопровода. США также могут ввести санкции на проектную компанию, — цитирует Манкевича URA.RU.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой видит другой набор проблем, с которыми в обозримом будущем может столкнуться проект.

По его словам, на данном этапе у США и ряда стран Европы практически нет возможности помешать России завершить строительство. Наиболее серьёзное противостояние может произойти потом.

«Дальше начинается куда более интересная история с тем, кто и как будет принимать этот трубопровод, при каких условиях будут вводить в эксплуатацию. Вот здесь всё не так однозначно. С моей точки зрения, вопрос о реальном использовании трубопровода может затянуться на годы», — предположил Косой.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден оказался в непростой ситуации из-за «Северного потока — 2». С одной стороны, надо остановить строительство российского газопровода, который считается «плохой сделкой» для Европы, с другой — необходимо укрепить отношения США с Германией, которая склоняется к тому, чтобы завершить проект.