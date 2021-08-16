Экономист оценила последствия лишения России статуса рыночной экономики

Расследование США на предмет соответствия российской экономики рыночным стандартам является очередным шагом в так называемой санкционной войне между двумя странами. Эффект от подобного шага не будет иметь для РФ важного значения, cообщила NEWS.ru экономист Татьяна Куликова.

По её словам, американцы никогда не введут экономические санкции против России в тех отраслях, где наблюдается высокий уровень товарооборота между государствами. Поэтому они ограничились расследованием, касающимся поставок нитрата аммония из РФ.

Эта мера вполне может быть связана с неудачей США в вопросе дальнейшего запуска «Северного потока — 2». Своим расследованием они могли отыграться за «поражение» Байдена в вопросе введения возможных санкций против российского проекта, — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что, несмотря на кажущееся экономическое охлаждение между странами, их взаимодействие продолжает расти. Это происходит даже в условиях различных ограничений, наложенных в отношении отечественных физических и юридических лиц.

США запрещено покупать российский госдолг на первичном рынке, однако это не мешает им выкупать ценные бумаги на вторичке. Дело в том, что госдолг РФ является одним из самых надёжных в мире и приносит неплохие проценты. Американцы же всегда исходят из того, что представляет выгоду для них самих. В этой связи они не пойдут на полный разрыв экономических связей с Россией, — заключила Куликова.

Ранее сообщалось, что в США начали расследование на предмет соответствия российской экономики рыночным стандартам. Причиной послужил антидемпинговый анализ нитрата аммония из РФ. В случае признания российской экономики несоответствующей рыночным стандартам, себестоимость выпуска отечественной продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на её производство «в третьих странах», где она может быть выше.