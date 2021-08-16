Экономист оценил возможный отказ мировой экономики от доллара

Если мировая экономика начнёт отказываться от доллара и от покупки ценных американский бумаг, то это поможет стабилизировать положение многих стран. Об этом «Народным Новостям» рассказал профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Теоретически отказаться от доллара возможно. В первую очередь это могут сделать те страны, у которых минимальная торговля с Соединенными Штатами. Они легче всего откажутся от доллара, — считает экономист.

Далее американская сторона может перестать выполнять определённые обязательства, и тогда процесс избавления от доллара пойдёт куда быстрее. Странам придётся искать другие способы расчётов, в том числе прибегнуть к взаимодействию с другими валютами, отмечает эксперт.

Обычно, когда в торговле между странами чувствуется, что валюта при взаиморасчётах неудобна, от неё отказываются. Уже сейчас можно наблюдать, как в США разгоняется инфляция и увеличивается безработица. Из-за этого экономика развивается неустойчиво и логичным итогом становится кризис. Если это произойдёт, то США будут вынуждены обесценить свою валюту, подытожил Юденков.

Ранее управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин сообщил, что высокая инфляция, наблюдаемая в настоящее время по всему миру, является главным признаком перегрева глобальной экономики, что может привести к серьёзному экономическому кризису.