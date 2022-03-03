Экономист оценил возможность замены западных товаров китайскими

Китайские товары не смогут полностью заменить европейские и американские аналоги, особенно если это касается темы высокотехнологичных проектов, заявил экономист, президент Центра экономики и инфраструктуры Владимир Косой. Он предположил, что автомобили со «сложной» электроникой могут перестать работать без комплектующих через несколько месяцев, пишет Lenta.ru.

Что касается высокотехнологичных проектов, то обойтись здесь одним Китаем, отказавшись от Запада, мы точно не сможем. Условно говоря, есть вероятность того, что машины со сложной электроникой через несколько месяцев просто перестанут ездить без запчастей. Простые машины, которые можно укомплектовать неавторизованными деталями вместе с тем останутся на ходу, — пояснил Косой.

Он также отметил, что уход западных компаний с российского рынка приведёт к логистическим проблемам. По его мнению, технологические проблемы имеют более долгосрочный эффект, который негативно скажется на россиянах только через несколько лет. Косой предположил, что Запад может ввести настолько жёсткие санкции, что даже Китай откажется от сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз разрабатывает четвёртый пакет санкций против России из-за спецоперации российских военных на Украине. По его словам, на 4 марта запланировано специальное заседание глав МИД стран — членов ЕС с госсекретарём США Энтони Блинкеном.