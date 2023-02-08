Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 80 рублей Экономист Иванов: сейчас ничто не может повлиять на рост курса доллара до 80 рублей

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На данный момент не прослеживаются факторы, которые могут привести к росту курса доллара до 80 рублей, рассказал Lenta.ru экономист Василий Иванов. Он уточнил, что на динамику валюты влияют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы одновременно. При этом эксперт подчеркнул, что нельзя исключать возможности неожиданного изменения ситуации, при которой доллар может совершить резкий скачок.

На динамику курса доллара одновременно влияют долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные факторы. В текущий момент мы не наблюдаем факторов, которые могли бы повлиять на рост курса доллара до 80 рублей за доллар, — сказал Иванов.

Курс доллара на Московской Бирже впервые с 9 января достиг отметки в 72 рубля, уточнило издание. При этом евро приближается к отметке в 78 рублей.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Экономист Софья Донец предположила, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.