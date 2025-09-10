Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:42

Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей

Экономист Разуваев допустил доллар по 100 рублей до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль может опуститься до 100 за доллар к концу 2025 года, заявил экономист Александр Разуваев в беседе с Lenta.ru. По его словам, второе полугодие традиционно становится слабым периодом для российской валюты.

Многие спрашивают о цели — где должен рубль стоять. Я считаю, что плюс-минус 100, хоть прогнозы участников рынка меньше: снижения от 80 на процентов 10 ждали, то есть до 88. Я считаю, что будет 100 до конца года, — отметил Разуваев.

Банк России установил курс доллара на 9 сентября 2025 года на уровне 82,34 рубля, что на 78 копеек выше предыдущего значения. Согласно данным регулятора, американская валюта впервые с конца июля 2025 года преодолела отметку в 82 рубля. Евро также продолжило рост, подорожав на 1,09 рубля до 96,57 рубля, что является максимальным уровнем с середины апреля 2025 года.

Экономист Спартак Соболев между тем предположил, что курс доллара может вырасти до 85 рублей уже этой осенью. По его словам, рубль с начала сентября продолжает медленно сдавать позиции по отношению к иностранным валютам из-за факторов замедления роста экономики и ожидания снижения ключевой ставки Банком России.

доллары
рубли
курсы
деньги
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыта трамвайная линия без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Подозреваемому в мошенничестве военблогеру Алехину грозит уголовное дело
В генпрокуратуре США потребовали максимальный срок для убийцы украинки
Стало известно о судимости военблогера Алехина
Актриса из Петербурга попалась на жестоком обращении с собаками
Ситуация в Непале сегодня, 10 сентября: протесты, поджоги, что с россиянами
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.