Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей

Рубль может опуститься до 100 за доллар к концу 2025 года, заявил экономист Александр Разуваев в беседе с Lenta.ru. По его словам, второе полугодие традиционно становится слабым периодом для российской валюты.

Многие спрашивают о цели — где должен рубль стоять. Я считаю, что плюс-минус 100, хоть прогнозы участников рынка меньше: снижения от 80 на процентов 10 ждали, то есть до 88. Я считаю, что будет 100 до конца года, — отметил Разуваев.

Банк России установил курс доллара на 9 сентября 2025 года на уровне 82,34 рубля, что на 78 копеек выше предыдущего значения. Согласно данным регулятора, американская валюта впервые с конца июля 2025 года преодолела отметку в 82 рубля. Евро также продолжило рост, подорожав на 1,09 рубля до 96,57 рубля, что является максимальным уровнем с середины апреля 2025 года.

Экономист Спартак Соболев между тем предположил, что курс доллара может вырасти до 85 рублей уже этой осенью. По его словам, рубль с начала сентября продолжает медленно сдавать позиции по отношению к иностранным валютам из-за факторов замедления роста экономики и ожидания снижения ключевой ставки Банком России.