Экономист объяснил, почему у россиян старше 40 лет падает зарплата

https://static.news.ru/photo/e36d8e5c-ad38-11eb-92d2-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон назвал причины снижения заработка у людей старше 40 лет. По мнению эксперта, очень малая часть работников по достижении указанного возраста продолжает учиться и совершенствовать навыки, пишет «Российская газета».

Дело даже в не в биологическом возрасте, а в качестве человеческого капитала, уточняет специалист, то есть речь идёт о навыках и знаниях.

В России сложилась парадоксальная ситуация — при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры. При этом чем старше, тем меньше, — пояснил Гимпельсон.

К примеру, в Германии или Скандинавских странах переобучается ежегодно каждый второй работник в возрасте 50–59 лет. В России — только каждый двадцатый. Так начинает снижаться производительность труда, падает заработок.

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