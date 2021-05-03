Аналитики назвали необычные вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/4d608384-abf7-11eb-9dfa-96000091f725_660.jpg Фото: Bettina Strenske/imago stock&people/Global Look Press

Рейтинг самых необычных вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей возглавили холодильщик, автоколорист и грумер. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

От 175 тысяч рублей ежемесячно может зарабатывать холодильщик в Москве. Кандидату на эту должность предстоит диагностировать и обслуживать бытовые холодильники, консультировать клиентов по причинам неисправностей, способам и стоимости их устранения, — пишет издание.

В Тюмени в данный момент открыта вакансия колориста, которому предстоит заниматься подбором красок для ремонта автомобилей. Ему готовы платить 150 тысяч рублей ежемесячно. При этом особых требований к данной вакансии нет: кандидат должен быть пунктуальным и готовым к командировкам.

На судостроительном заводе в Санкт-Петербурге есть вакансия трубогибщика с зарплатой в 130 тысяч рублей. Соискателям предъявляется единственное условие — наличие профессионального разряда не ниже третьего.

В Новой Москве, в поселении Десеневское, готовы платить до 120 тысяч рублей корианщику, который будет изготавливать и устанавливать изделия из акрилового камня. На такую же зарплату может претендовать в столице грумер — специалист по уходу за животными.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что ряд профессий могут исчезнуть в ближайшие 10 лет благодаря развитию технического прогресса. Так, по словам Сафонова, под угрозой оказались водитель автобуса и машинист метро. В настоящее время во многих странах активно тестируется система автопилотов. То же самое может ждать водителей тепловозов, электровозов, трамваев и троллейбусов.

Не стоит расслабляться и пилотам. Сафонов подчеркнул, что если раньше для управления воздушным судном было необходимо пять человек, то сейчас это могут делать только двое специалистов. Эксперт не сомневается, что в скором времени вести самолёт сможет один человек.