Названы профессии, которые исчезнут к 2030 году

https://static.news.ru/photo/7ad0f6ec-5e69-11e9-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Ряд профессий работников транспорт могут исчезнуть в ближайшие 10 лет благодаря развитию технического прогресса. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Так, по словам Сафонова, под угрозой оказались водитель автобуса и машинист метро. В настоящее время во многих странах активно тестируется система автопилотов.

Это связано не только с разработкой «мозгов» для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека. То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы, — отметил эксперт.

По его мнению, представителям всех этих профессий уже сейчас надо думать о том, чем заниматься в будущем, если их место займёт электроника.

Не стоит расслабляться и пилотам. Сафонов подчеркнул, что если раньше для управления воздушным судном было необходимо пять человек, то сейчас это могут делать только двое специалистов. Эксперт не сомневается, что в скором времени вести самолёт сможет один человек.

При этом Александр Сафронов полагает, что профессия бухгалтера в ближайшее время не исчезнет. Однако её ожидают серьёзные изменения.

Ведь бухгалтер — это не просто учётчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать всё более заметную роль аудитора, консультанта по налогам, — сказал эксперт.

По его словам, финансы — это «очень личное» и потому специальные компьютерные программы не смогут заменить живого человека.