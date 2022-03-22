Экономист объяснил, почему Россия продолжает платить за госдолг

Выплаты в валюте означают, что РФ старается соблюдать международные обязательства, даже несмотря на заморозку российских золотовалютных резервов, заявил NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он отметил, что если Россия откажется выплачивать госдолг, то в стране может наступить дефолт. Ранее Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн.

На самом деле сразу хочу сказать, что дефолт сейчас большинство потребителей не заметит. Это будет чисто финансовая вещь, связанная с экспортом, импортом, точнее даже с акциями компаниями, с возможностью России занимать на зарубежных рынках. То есть большинство потребителей на это просто не обратит внимание. Это никак на них не скажется. Так что можно на это не обращать внимание, — сказал Кульбака.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил , что российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств — как валютных, так и рублевых. Он отметил, что термин «дефолт», который означает неспособность обслуживать свои обязательства, неприменим к России.

Кроме того, Силуанов заявил, что западные страны должны разморозить валютные счета для выплат, а Вашингтону следует объяснить, могут ли расчёты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России.