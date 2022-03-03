Экономист назвал взлёт цен на газ в Европе логичным следствием санкций

Взлёт цен на газ в Европе — это логичное следствие санкций против России, сообщил экономист Александр Роджерс «Народным Новостям». Россия способна снизить поставки ресурсов, из-за чего их стоимость в Европе продолжит расти, отметил он.

Если Запад будет пытаться перекрывать жизненно важные для России поставки и ограничит доступ к важным комплектующим, то Москва может пригрозить снижением поставок газа и других энергоресурсов в Европу. От этого цены продолжат расти. <...> При критическом повышении цены на газ многие производства будут вынуждены закрываться. От санкций пострадает сама Европа, — сказал Роджерс.

Он добавил, что США жертвуют Европой ради своей антироссийской политики. При этом ситуацию осознают европейские бизнесмены, но не бюрократы, считает Роджерс.

Ранее стоимость газа в Европе обновила исторический максимум и достигла $2279 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Это новый исторический рекорд. Предыдущий был установлен 2 марта, когда цена на топливо поднялась до $2200.

В понедельник Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента. В их числе теперь гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Пётр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент ВТБ Андрей Костин.