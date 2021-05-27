Экономист назвал способ меньше платить за бензин

https://static.news.ru/photo/38be2e3c-7862-11ea-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существует ряд важных правил, позволяющих уменьшить траты на бензин. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал экономический эксперт Роман Алеев.

По словам Алеева, первый и главный способ сэкономить на бензине — ездить на исправной машине без протечек, которая сама по себе будет расходовать меньше топлива.

Кроме того, эксперт призвал следить за давлением в шинах: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель и больше расход топлива.

Также следует вовремя менять воздушные фильтры и пользоваться только самыми надёжными заправками.

Необходимо обращать внимание и на вес автомобиля. Чем выше вес, тем больше расход топлива. Чтобы уменьшить показатели, стоит снять с автомобиля багажник или разгрузить забитый задний багажник.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение цен на нефть. По его мнению, к началу 2030-х годов спрос на нефть, а вместе с ним и цены, начнут снижаться во всём мире. Поэтому доходы бюджета от продажи углеводородов в России будут стабильно сокращаться.