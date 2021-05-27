Экономист назвал способ меньше платить за бензин

Существует ряд важных правил, позволяющих уменьшить траты на бензин. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал экономический эксперт Роман Алеев.
По словам Алеева, первый и главный способ
Кроме того, эксперт призвал следить за давлением в шинах: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель и больше расход топлива.
Также следует вовремя менять воздушные фильтры и пользоваться только самыми надёжными заправками.
Необходимо обращать внимание и на вес автомобиля. Чем выше вес, тем больше расход топлива. Чтобы уменьшить показатели, стоит снять с автомобиля багажник или разгрузить забитый задний багажник.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение цен на нефть. По его мнению, к началу 2030-х годов спрос на нефть, а вместе с ним и цены, начнут снижаться во всём мире. Поэтому доходы бюджета от продажи углеводородов в России будут стабильно сокращаться.