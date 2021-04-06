Экономист назвал причины падения курса рубля

https://static.news.ru/photo/01e7f936-9799-11eb-83fa-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов рассказал о причинах ослабления рубля и о дальнейшем развитии ситуации.

По его словам, есть две группы факторов, оказывающих влияние на текущий курс рубля.

Первая группа — это фундаментальные факторы, здесь основной причиной, конечно же, является снижение цены на нефть, — сообщил он.

Экономист отметил, что снижение цен на нефть происходит из-за договорённости стран ОПЕК+ по увеличению добычи в мае-июле на два миллиона баррелей в сутки, а также в связи с ростом неопределённости из-за рисков очередной волны коронавируса в ряде стран.

Что касается спекулятивных факторов, то здесь основным является усиление санкционной риторики в отношении России на фоне нарастания геополитической напряжённости. И как долго будет действовать этот фактор, очень сложно определить, — подчеркнул Улатов.

Он также уточнил, что в среднесрочной перспективе может произойти небольшая коррекция рубля в тех интервалах, в которых валютный курс определяется за последние пять-шесть месяцев. Однако, по мнению эксперта, уровень неопределённости останется высоким, поэтому необходимо быть готовыми, что в ближайшее время волатильность на валютном рынке будет высокой, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что российская валюта значительно упала по отношению к другим валютам. Официальный курс евро на 8 апреля вырос на 2,15 рубля и составил 92,3321 рубля. Доллар на 8 апреля подорожал на 1,3928 рубля, до 77,7730 рубля.