Экономист назвал последствия пиковых значений инфляции в сентябре

Учитывая, что в России в сентябре, по прогнозу Центробанка, инфляция находится на пиковых показателях, может повыситься стоимость всех товаров. Это приведёт к падению потребительского спроса. Об этом телеканалу «360» рассказал независимый эксперт Александр Куликов.

Специалист считает, что инфляция ускорилась из-за того, что Центробанк в очередной раз увеличил ключевую ставку, которая теперь составляет 6,75%.

Этот фактор притягивает повышение заёмных средств для финансовых институтов, подорожание кредитов как для бизнеса, так и для физических лиц. Также это повлечёт снижение потребительского спроса и увеличение стоимости всех товаров, — отметил Куликов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в четвёртом квартале текущего года инфляция начнёт снижение. Но в сентябре она на пике показателей. Причём она не исключает, что до конца месяца инфляция ещё разгонится.