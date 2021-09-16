Набиуллина прогнозирует годовую инфляцию в сентябре «в районе 7%»

В четвёртом квартале текущего года инфляция начнёт снижение. Но в сентябре она на пике показателей, сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК. Причём она не исключает, что до конца месяца инфляция ещё разгонится.

По словам главы регулятора, причина в эффекте базы, потому что в сентябре 2020 года в России было снижение цен на 0,1%. В целом текущий месяц может показать годовую инфляцию «в районе 7%».

Плато — это понятие относительное, инфляция вполне может отклоняться на плюс-минус 0,1 п. п. По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвёртом квартале ожидаем снижения инфляции, — отметила Набиуллина.

Она выразила надежду, что выше 7% показатель уже не разгонится.

Также глава ЦБ высказалась о долларе. Она отметила, что интерес к американской валюте в будущем станет постепенно снижаться в пользу альтернативных вариантов, в частности евро. Уменьшение объёмов американской валюты у России произошло как по линии ФНБ, так и в рамках золотовалютных резервов.