Экономист назвал перспективную для инвестиций в России валюту

Китайские юани — перспективная валюта для инвестиций в России, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев изданию Lenta.ru. По его мнению, россиянам стоит работать с ней, исходя из развития отношений России и Китая. К примеру, российские банки рассматривают выпуск совместных карт систем «Мир» и UnionPay.

Вложения в юань — это прагматичный выбор, уверен аналитик.

Всегда всё зависит от психотипа клиента. Вы можете объяснять клиенту всё что угодно, но всё равно в конечном итоге решение принимает он в зависимости от эмоционального состояния, интеллектуального развития, осведомлённости в экономической ситуации и, в принципе, от психотипа. Кто-то более авантюристичный преследует получение дополнительной прибыли, но с риском, кому-то, наоборот, нужна спокойная жизнь, — сказал Беляев.

Ранее Банк ВТБ запустил вклад в юанях со ставкой до 8% годовых. Клиенты смогут открыть такой вклад с 9 марта через приложение «ВТБ Онлайн» на сумму от 100 юаней, в отделениях — от 500 юаней. Срок размещения под высокую ставку составит от трёх до шести месяцев.

В свою очередь курсы доллара и евро 9 марта установили исторический максимум. По данным Московской Биржи, курс доллара расчётами на «завтра» на 10:36 мск вырос на 12,36 рубля, до 117,36 рубля, курс евро — на 8,44 рубля, до 127,43 рубля.