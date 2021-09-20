Экономист назвал неизбежным подорожание гречки

Гречка в стране неизбежно будет дорожать. Об этом в эфире НСН заявил экономист Дмитрий Потапенко. Как объяснил специалист, рост стоимости будет вызван тем, что в настоящее время сеять и работать производителям с этой культурой по большому счёту бессмысленно.

Потапенко напомнил, что гречку потребляют только в России. При этом в Китае, который является первой страной по её производству, гречка используется исключительно как кормовая культура для кур.

Если говорить о её потреблении в ассортиментном перечне, то это небольшой процент. Не больше 2-2,5% от общего товарооборота розничной сети, - пояснил он.

По мнению экономиста, сейчас рост цен обусловлен низким урожаем культуры, из-за чего снизилось её поступление в розничные магазины, а также плохими инвестиционными показателями производителей, которые не видят особого смыла для её выращивания. Он также не исключает, что в ближайшее время посевы гречки будут сокращаться.

Ранее в Росстате сообщили, что розничные цены на гречку летом превысили 10-летний максимум. Стоимость на продукт поднялась выше, чем во время ажиотажа весны 2020 года перед карантином. Цена гречки пошла вверх в октябре 2020 года и остановилась лишь в сентябре 2021-го.

Поскольку гречка является одним из 24 социально значимых продуктов, то если она подорожает на 10% в течение 60 дней подряд, её предельная цена может быть ограничена на 90 дней.