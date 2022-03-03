Экономист назвал комиссию для физлиц на покупку валюты последним методом ЦБ

Комиссия в 30% на покупку валюты физлицами — последний способ для Центробанка повлиять на курс валюты, сообщил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев изданию Lenta.ru. По его мнению, дальше остаётся только выходить на валютный рынок самому регулятору.

Фактически инструменты, с помощью которых можно повлиять на курс, у них на этом заканчиваются. Остаётся, конечно, ещё выход на рынок самого ЦБ с валютой. Но это очень неприятный сценарий, поскольку такой ресурс иссякаемый, его можно прожечь, и ничего не останется. Поэтому ЦБ постарается всё же избежать такого шага. Но все остальные варианты уже задействованы, — сказал Самиев.

Он объяснил, что курсы валют всё равно растут из-за новостей, а мера Центробанка была направлена на то, чтобы успокоить ажиотажный спрос на валюту.

Ранее ЦБ РФ ввёл комиссию в размере 30%, которую брокеры будут брать с физлиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, эта комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.

Также стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3». Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных.