Экономист назвал блефом слова Грефа о снижении доходов россиян к 2035 году

Все тезисы главы Сбербанка Германа Грефа об энергопереходе и безумном падении уровня доходов людей не более, чем словоблудие. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист Никита Кричевский.

По мнению эксперта, энергопереход рассчитан как минимум лет на 30–50, при этом и нефть, и газ, а в последнее время и уголь в него не включены.

Тем не менее господин Греф берёт и вытаскивает из доходов бюджета сразу все доходы от нефти и газа, как будто нефть и газ будет в России под запретом. Хотя все понимают, что блага цивилизации внутри России как производились за счёт традиционных углеводородов в значительной степени, так и будут производиться, — заявил Кричевский.

Он также поставил под сомнение исследование экспертов Сбербанка, на которое ссылается Греф в своём заявлении. Согласно выводам специалистов, в результате энергоперехода доходы россиян упадут на 14%.

По словам Кричевского, ему не ясно, о каких именно доходах идёт речь — номинальных или реальных. Кроме того, в России в сфере энергетики занята лишь незначительная часть населения. Основная часть занята в сфере услуг. Это приблизительно две трети от всех занятых.

Почему у этих двух третей должна упасть заработная плата и прочие доходы, мне, например, не понятно, — сказал Кричевский, назвав блефом слова Грефа о снижении доходов.

Ранее на одной из сессий Восточного экономического форума во Владивостоке Герман Греф спрогнозировал возможное снижение доходов россиян на 14% к 2035 году в случае отсутствия ESG-трансформации. Он также выделил шесть основных рисков «зелёного» перехода для российских фирм: сокращение занятости, проблема моногородов, снижение выручки от экспорта товаров, возможная утрата лидерства России в мировой энергетике из-за смены основных источников топлива, нехватка бюджетных доходов и ряд других проблем, которые могут возникнуть у энергетических компаний при отсутствии перехода на ESG-систему.