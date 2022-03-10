Экономист Михеев заявил, что Россия способна противостоять санкциям Запада

Экономика России находится в достаточно устойчивом положении, чтобы эффективно противостоять санкционному давлению Запада, заявил экономист Александр Михеев. По его мнению, основная ответственность лежит на правительстве России, которое должно грамотно определить те отрасли экономики, которые нуждаются в поддержке больше всего, пишет «Экономика сегодня».

Сейчас на правительстве России лежит огромная ответственность, потому что именно власти определяют те сферы деятельности и те отрасли, которые больше всего нуждаются в поддержке и субсидиях для нормального функционирования. Я убеждён, что у нашей страны есть все ресурсы и возможности для того, чтобы противостоять санкционному давлению, — подчеркнул Михеев.

Он отметил, что уход западных компаний с российского рынка обеспечит возможность отечественным производителям развить свой бизнес. Экономист предсказал выход новых игроков на рынок РФ, которые смогут создать здоровую конкуренцию и производить качественный продукт.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что санкции, направленные против России, не приведут к желаемым целям и ударят исключительно по Западу. Он признался, что не верит в результативность введённых ограничительных мер против Москвы.