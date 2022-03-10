Американский экономист заявил, что санкции не поставят Россию на колени

Санкции, направленные против России, не приведут к желаемым целям и ударят исключительно по Западу, заявил американский экономист Джеффри Сакс в беседе с изданием Spiegel. Он признался, что не верит в результативность введённых ограничительных мер против Москвы.

Я прогнозирую другое развитие событий: значительные негативные последствия для экономики всего остального мира, кроме России, — подчеркнул Сакс.

Он отметил, что санкции являются типичным инструментом внешней политики США. При этом, несмотря на их частое использование, подобные ограничительные меры практически не срабатывают. В качестве примера Сакс привёл санкции против Ирана, КНДР и Венесуэлы. Во всех трёх случаях ограничительные меры, по мнению эксперта, «с треском провалились».

Мы не сменили там режимы, а теперь хотим поставить на колени куда большую по размерам страну. Россия — огромное государство, у которого в распоряжении к тому же 1600 ядерных боеголовок. Поставить её на колени — это просто нереальная, невыполнимая идея. Я не знаю, что в голове у тех людей, которые её придумали, — пояснил эксперт.

По мнению Сакса, Россия «легко переживёт» последствия введённых ограничений.

Президент США Джо Байден, как сообщалось ранее, должен объявить в пятницу, 11 марта, о новых мерах противодействия России. Они станут ответом на военную операцию на Украине, сообщил Белый дом.