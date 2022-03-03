Экономист Гольдфайн посоветовал вложить «лишние рубли» в российский бизнес

Россияне могут вложить накопленные средства в предметы длительного пользования с электроникой либо инвестировать в развитие российского бизнеса, советует заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн. При этом в беседе с «Москвой 24» он порекомендовал воздержаться от покупки валюты, так как ситуация на рынках крайне нестабильная.

В валюту я пока не советую вкладываться. Слишком непонятная ситуация с их курсом. Это нужно быть каким-нибудь крутым специалистом, чтобы понять, куда через год-два на планете ситуация пойдет. Если вкладывать обычным гражданам среднего достатка, то лучше вкладывать в предметы длительного пользования с электроникой, — посоветовал Гольдфайн.

Он добавил, что россияне также могут вложиться в ценные бумаги, кому это «интересно». По словам экономиста, акции российского бизнеса сильно упали, но, скорее всего, поднимутся в ближайшее время. Гольдфайн отметил, что для выгодной торговли ценными бумагами нужна компетенция и удача.

Ранее доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов заявил, что экономика России под санкциями не рухнет, а страна продолжит своё развитие, так как у неё есть все ресурсы для этого. По его словам, ряд экспертов сходятся во мнении, что меры, которые разрабатывает сейчас правительство РФ, позволят создать многоотраслевую экономику, которая сможет обеспечивать все потребности страны самостоятельно.