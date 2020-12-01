Экономист дал совет россиянам, у которых нет миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/46b537fc-33c8-11eb-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вкладывать небольшие суммы на биржевом рынке не имеет никакого смысла, убеждён специалист по производным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

Лучший совет, как инвестировать совсем небольшие суммы, это пойти и потратить их на самообразование, стать финансово грамотным. Есть законы физики, а есть законы экономики. И те и другие невозможно нарушить, — заявил эксперт NEWS.ru.

По словам Зайченко, если сбережения человека составляют менее 1 млн рублей, то предпринимать какие-либо действия на биржевом рынке бессмысленно. Любое действие будет неоправданным с точки зрения себестоимости понесённых затрат.

В лучшем случае новоиспечённый инвестор получит нулевой эффект, а возможно, и отрицательный. Биржевой рынок в целом работает только в той связке, когда нужно задействовать и акции, и облигации, и деривативы. Это означает ходить на двух ногах. А люди часто задают вопрос, как прыгать на одной ноге через лужу. Ответ: никак, — пояснил Зайченко.

По его мнению, низкий доход и финансовые трудности свидетельствуют о неэффективной личной экономической стратегии человека. Однако большинству в этом сложно признаться.

Что делать? Ответ простой: идти учиться. Реализовываться в какой-то другой отрасли. Это элементарные вещи. Но россияне это признавать не хотят. Ложные иллюзии приводят к тому, что люди становятся жертвами мошенников, обещающих баснословную доходность от инвестиций. Они пользуются человеческой жадностью. Нужно помнить: нельзя стать миллионером, если нет хотя бы одного миллиона рублей, — сказал эксперт.

Все имеющиеся у человека финансовые проблемы зависят исключительно от его действий или бездействия. В любой кризис можно найти того, кто скажет, что у него нет финансовых трудностей, и он не будет при этом лукавить, резюмировал Зайченко.