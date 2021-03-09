Экономике России предсказали худшее

https://static.news.ru/photo/5a53a2be-80d8-11eb-bdc7-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз роста ВВП Российской Федерации на 2021 год.

Согласно докладу ОЭСР, экономика РФ в нынешнем году вырастет на 2,7%, а не на 2,8%, как планировалось в декабре. Однако в следующем году рост должен составить 2,6% против прежнего прогноза в 2,2%.

В Организации экономического сотрудничества и развития ожидают увеличения темпов роста мирового ВВП на ближайшие два года. Глобальный ВВП в 2021 году, как ожидается, подскочит на 5,6% по сравнению с декабрьской оценкой в 4,2%. Прогноз на следующий год улучшен до 4% с 3,7%.

В документе также отмечается, что глобальные экономические перспективы заметно улучшились из-за вакцинации от коронавируса, а также благодаря мерам дополнительной финансовой поддержки в ряде государств. Эксперты полагают, что программа стимулирования экономики Соединённых Штатов на $1,9 трлн ускорит восстановление мировой экономики, передаёт Lenta.ru.

В докладе ОЭСР также сказано, что рост американской экономики в 2021 году ожидается на уровне 6,5%. КНР по данному показателю обгонит Штаты — там увеличение составит 7,8%.

Ранее кандидат на пост замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что экономические и демографические показатели России не играют ей на руку. Однако для США такое ослабление Москвы тоже не несёт ничего хорошего. По словам Кола, позиции РФ в ряде сфер, в том числе экономике, ухудшаются. Кроме того, российские власти чрезмерно полагаются на энергетическую мощь страны.

Он добавил, что Россия в связи с этим попытается выжать максимум из той силы, которая у неё осталась. Таким образом, Москва в ближайшем будущем будет представлять ещё большую опасность для Вашингтона, писал NEWS.ru.