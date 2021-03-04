В США беспокоятся о том, что Россия слабеет

https://static.news.ru/photo/dcb36774-7d1a-11eb-9ef9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономические и демографические показатели России не играют ей на руку. Однако для США такое ослабление Москвы тоже не несёт ничего хорошего, считает кандидат на пост замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

По словам Кола, позиции России в ряде сфер, в том числе экономике, ухудшаются. Кроме того, российские власти чрезмерно полагаются на энергетическую мощь страны.

Есть множество показателей российской экономики, демографии, которые не играют на руку Москве, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Россия в связи с этим попытается выжать максимум из той силы, которая у неё осталась. Таким образом, Москва в ближайшем будущем будет представлять ещё большую опасность для Вашингтона.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Кремле ждут отклика от Вашингтона на идею вместе принять совместное заявление на высшем уровне о недопустимости ядерной войны. Его выступление на телесеминаре Совета по международным отношениям размещено на странице дипмиссии в Facebook. Он также объявил, что Россия предлагает отразить в документе то, что между ядерными державами недопустима не только ядерная война, но и любые вооружённые конфликты.

При этом Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, сообщал NEWS.ru.