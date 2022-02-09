Эффект санкций: Китай выигрывает в торговой войне между Европой и Россией

После введения Евросоюзом и Россией в 2014 году взаимных санкций произошёл спад в торговле между РФ и ЕС. В 2013-м торговый оборот достигал $393 млрд, а в 2020 году — всего 192,3 млрд. Тем не менее ЕС с долей 34% остается крупнейшим торговым партнёром России. Следом идет Китай — 18,4%, товарооборот с которым составил $108 млрд в 2020 году ($89 млрд в 2013 году ). В случае ввода Западом дальнейших антироссийских санкций можно ожидать расширения сотрудничества между Россией и Китаем и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прогнозируют эксперты Института немецкой экономики (Кельн). NEWS.ru разбирался, возможна ли ситуация, когда товарооборот России с ЕС и с Китаем сравняется, и что делать европейцам для сохранения статус-кво?

Помимо антироссийских санкций на снижение стоимости российского экспорта в Европу повлияло падение цен на нефть (в 2020 году цена нефти опускалась ниже $40 за баррель). Негативную лепту внес и коронавирус. В 2020 году российский экспорт в ЕС был на $61,6 млрд ниже, чем в доковидном 2019-м. Доля ЕС в товарообороте (и импорт, и экспорт) с Россией в 2019 году составила 39,2%, что всё-таки меньше в сравнении с 2013 годом (более 50%).

Восстановление российской экономики после спада из-за пандемии и резкий рост цен на энергоносители (газа, нефти, угля) за последние двенадцать месяцев помогут стоимости российского экспорта в Европу снова немного вырасти, прогнозируют эксперты Института немецкой экономики.

Санкции значительно усложнили для российских экспортеров торговлю на европейском рынке. В 2020 году на ЕС приходилось 33,7% всего экспорта товаров из России, на Китай — 14,7 %. При этом доля ЕС в общем объёме экспорта товаров из России в 2013 году составляла немногим более 50%. Таким образом, она снизилась примерно на 17%. Отчасти снижение связано и с коронавирусным кризисом. В 2019 году доля ЕС составляла 41,8%, что соответствует снижению примерно на 9% по сравнению с 2013 годом. Половина снижения доли российского экспорта в Европу была компенсирована почти двукратным увеличением экспорта в Китай. Доля Поднебесной в общем объёме российского экспорта выросла с 6,7 % в 2013 году до 14,7 % в 2020 году.

ЕС остается самым важным торговым партнером России по импорту. Однако его доля в общем объёме импорта товаров в Россию также снизилась — с 40 в 2013 году до 34% в 2020 году. Китай, напротив, смог значительно увеличить долю импорта за тот же период с 16,9 до 23,7 %.

Зависимость российской торговли от ЕС по-прежнему высока, но она значительно снизилась из-за санкций. Китай смог частично восполнить пробел в товарообороте. Подобное замещение имеет политические последствия. В случае ввода дальнейших санкций со стороны Запада можно ожидать расширения сотрудничества между Россией и Китаем и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прогнозирует Соня Бир, специалист по международному экономическому порядку и конъюнктуре из Института немецкой экономики.

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По её мнению, поскольку Европа является одними из важнейших торговых партнёров России, а не наоборот, то ужесточение санкций, вероятно, относительно сильнее ударит по российской экономике.

Смещение торговли в сторону Азии, как это имело место в последние годы, должно несколько смягчить негативное влияние санкций в краткосрочной перспективе.

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, товарооборот между Россией и КНР может сравняться по величине с аналогичным показателем между Россией и ЕС, причем уже через несколько лет.

Связано это может быть с внешней политикой Европейского союза, направленной на санкционное давление на Россию, и торможением ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», активизацией отношений между Россией и Китаем и расширением внешнеэкономических связей между обоими государствами. Например, Россия развивает экспорт сои в КНР. Европейскому союзу для восстановления утраченных позиций надо прежде всего снять санкции в отношении России, дать зелёный свет запуску «Северного потока — 2» и вообще прекратить всякую гневную риторику в адрес нашей страны, — сказал эксперт журналисту NEWS.ru.

Возможное ужесточение санкций против России может негативно отразиться на самой Европе. Российский природный газ трудно заменить в краткосрочной перспективе. В связи с поэтапным отказом от ядерной и угольной энергетики ведущая экономика Еврозоны — немецкая — особенно полагается на природный газ как на переходную технологию к климатической нейтральности.

Дальнейшее обострение ситуации вокруг Украины может привести к нехватке энергии и повышению цен на энергоносители в ЕС. Этот сценарий будет иметь значительные негативные экономические последствия для региона. Поэтому желательна деэскалация ситуации, с тем чтобы можно было предотвратить санкционную спираль, отмечает эксперт из Института немецкой экономики.