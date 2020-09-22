Единым фронтом: США намерены создать коалицию против «Северного потока — 2»

Объединить ключевые государства Европы, чтобы они выступили против газопровода «Северный поток — 2» у американцев не получится, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции, чтобы помешать завершению строительства магистрали. Аналитики объясняют такой подход желанием Штатов добавить к своим санкциям против российского газопровода ещё и европейские. Однако, Европе отказ от «Северного потока — 2» может обойтись в €100 млрд.

Соединённые Штаты не раз демонстрировали желание остановить «Северный поток — 2». Именно из-за американских санкций строительство газопровода прекратилось в конце прошлого года и так до сих пор не возобновилось. Сейчас США, видимо, хотят объединить усилия с другими государствами, заинтересованными в срыве проекта.

Мы надеемся, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не будет завершено, мы работаем над созданием коалиции, чтобы этого не произошло, — заявил Майк Помпео в интервью изданию Bild.

Он также выразил надежду, что к мнению США по поводу газопровода присоединится и Германия.

Неформальная коалиция противников «Северного потока — 2» в Европе уже существует, отмечают эксперты. Правда, в её составе преимущественно небольшие государства, не имеющие значительного экономического веса в ЕС.

Активные противники газопровода — это четыре страны: Польша, Литва, Латвия и Эстония, которые ретранслируют позицию США, что «Северный поток — 2» неприемлем для Европы. Они берут на себя ответственность решать за весь Евросоюз, хотя вклад в европейский ВВП, например трёх стран Прибалтики вместе взятых, составляет лишь 0,7%. Раньше в этой компании была ещё Великобритания, но в январе этого года она вышла из ЕС, а вопрос «Северного потока — 2» в основном рассматривается именно в рамках Евросоюза. Владимир Оленченко эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Майк Помпео ALEX HALADA via www.imago-images.de/Global Look Press

Заявление Помпео, по словам специалиста, следует понимать как желание США, чтобы к небольшой компании противников строящегося газопровода присоединились ещё какие-нибудь европейские государства. Американцы давно этого добиваются, но безуспешно — другие страны уклоняются от этого, в том числе по экономическим соображениям, отметил специалист. Он пояснил, что Вашингтону нужна европейская коалиция, способная принимать политические решения, прежде всего санкционные. Если это будут европейские санкции, их придётся исполнять, а не просто иметь в виду.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечает, что США теоретически способны самостоятельно остановить «Северный поток — 2», но не хотят делать этого в одиночку. В этом случае всё может закончиться огромным конфликтом с ЕС, который Вашингтону совершенно невыгоден, пояснил эксперт.

Если США хотят создать рабочую коалицию против строящегося газопровода, то главный вопрос — войдёт ли туда Германия и остальные участники проекта, включая Австрию и Францию, считает глава отдела Института энергетически исследований РАН Вячеслав Кулагин. По его словам, именно от этого будет зависеть эффективность такого союза.

Необходимо также учитывать, что интересы США и интересы ЕС отличаются. Даже если европейские страны захотят ввести какие-то ограничения против «Северного потока — 2», это будет не то, чего хочет Вашингтон. Так что коалицию вряд ли удастся создать, но при этом нельзя исключать параллельных течений — Штаты будут действовать со своей стороны, европейцы договорятся о каких-то действиях со своей. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Вопрос на миллиарды

В компании Nord Stream 2 AG — операторе проекта — не стали комментировать политические заявления госсекретаря США. Вместе с тем, там сообщили NEWS.ru, что западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по €1 млрд каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более 1000 компаний из 25 стран, сказали в пресс-службе Nord Stream 2 AG. Там также пояснили, что возможные новые санкции США поставят под удар около €12 млрд капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, построенную для доставки газа из «Северного потока — 2» на рынки всей Европы.

Напомним, в июле Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, который ужесточает санкции против строящегося российского газопровода. Под ограничения, в частности, могут попасть компании, предоставляющие услуги страхования судов, работающих на строительстве трубопровода, а также услуги по их техническому переоснащению.

Paul Langrock/Nord Stream 2

Отказ от дальнейшего строительства «Северного потока — 2» грозит Европе огромными убытками. По словам Владимира Оленченко, вовлечённые в проект страны оценивают потенциальные потери от инвестиций и недополученной прибыли в €100 млрд. Больше остальных может пострадать ФРГ.

Природный газ в Германии используется в ЖКХ для снабжения теплом населения, а также как сырьё для химической промышленности, занимающей важное место в национальной экономике. Если вместо российского газа придётся покупать американский СПГ, сырьё станет дороже, значит, продукция химической промышленности Германии и, в целом Европы, тоже станет дороже и менее конкурентоспособна, чем та же американская, — отметил эксперт.

По его словам, США стремятся, чтобы ЕС и Германия сами отказались от «Северного потока — 2», поскольку хотят продавать в Европу свой сланцевый газ. Поскольку он доставляется издалека, то будет стоить дороже российского. Кроме того, качество природного газа из России выше, чем у американского.

Экономические потери беспокоят и немецких политиков. Так депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что остановка «Северного потока — 2» по политическим мотивам грозит Германии штрафными санкциями на сумму более €10 млрд, сообщили РИА Новости. Помимо штрафов, по словам депутата, могут вырасти цены на энергоресурсы — потребителям придётся платить на 20% больше за газ и за свет.

Если Германия по своей инициативе попробует заблокировать проект, то инвесторы, которые в него вложились, могут подать в суды требования о возмещении всех затрат, а это более $10 млрд, соглашается Вячеслав Кулагин.

Европейские компании, которые реализуют этот проект, обратились к властям разных государств, включая Германию, за разрешением на строительство и его получили. Также получили все необходимые лицензии и почти завершили строительство. Если кто-то после всего этого запрещает проект, логично, что от него будут требовать возместить убытки. Думаю, что Германии не интересно принимать на себя такие риски и вместо дополнительного источника поставки энергоресурсов получить обязанность выплачивать компенсации, — считает эксперт.

У Европы нет правовых путей остановить «Северный поток — 2», но есть политическая возможность это сделать, отмечает Алексей Белогорьев. Ключевую роль здесь, по его словам, играет позиция Франции, Нидерландов, но, в первую очередь, ФРГ.

Ключ от проекта находится у Германии. Если Берлин не пойдёт по пути, который предлагался в последние недели — использовать «Северный поток — 2» как форму санкций за отравление Алексея Навального, то США будет очень сложно создать какую-либо эффективную коалицию. Если же ФРГ будет против проекта, то никакая коалиция уже и не нужна. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

Возможная заморозка

Тем временем, в СМИ появилась информация, что Берлин в августе начал секретные переговоры с США, чтобы уговорить Вашингтон оставить в покое «Северный поток — 2», сообщил еженедельник Die Zeit.

Однако, в данный момент внутри самой Германии нет единого мнения по поводу завершения строительства «Северного потока — 2». После отравления Алексея Навального одни немецкие политики выступили за прекращение реализации проекта, другие, включая Ангелу Меркель, предложили не связывать два этих вопроса.

Наблюдается раскол политической элиты Германии, но, при этом, кабинет Ангелы Меркель пытается минимизировать политические последствия, отмечает Алексей Белогорьев.

Даже если будут приняты какие-то санкции, то, скорее всего, не об остановке проекта, а о его «заморозке» на некоторое время, может быть на один-два года, учитывая, что необходимости в «Северном потоке — 2» с точки зрения газоснабжения Германии сейчас нет, — отметил экономист.

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Он полагает, что в итоге газопровод всё равно будет достроен, поскольку примеров, когда готовый на 95% крупный международный проект останавливался, история не знает. Правда, есть риск того, что ввод «Северного потока — 2» будет ещё больше отложен, возможно, на год.

В 2020-м завершить прокладку трубы уже не получится, считает эксперт. Если прямо сейчас взяться за строительство, и при этом не будет никаких санкций, то строительство можно завершить к марту-апрелю 2021 года. Коммерческое использование газопровода может начаться самое ранее — следующим летом.