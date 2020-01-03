https://static.news.ru/photo/9c0f1316-2eb1-11ea-a5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Восточносредиземноморский газопровод (EastMed pipeline) после ввода в эксплуатацию сделает газовый рынок юга Европы ещё более конкурентным. Он снизит зависимость ЕС от российского газа, что позволит потребителям рассчитывать на цены, максимально приближённые к рыночным.

Такое мнение высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, сообщает РИА Новости.

По его словам, серьёзная конкуренция на юге Европы после запуска ориентировочно в 2024-2025 годах EastMed будет обеспечена возросшим количеством поставщиков топлива. Речь о «Турецком потоке» с газом в том числе из России и газопроводе TAP-TANAP с азербайджанским газом. Есть ещё алжирский газ и СПГ.

Маринченко добавил, что с запуском EastMed «Газпрому» придётся бороться за долю на рынке, проявляя гибкость в отношении цены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что газопровод EastMed послужит энергетической безопасности Евросоюза. По его словам, подписание соглашения Кипром, Грецией и Израилем свидетельствует о том, что их сотрудничество достигло той зрелости, которая позволяет продвигать проекты, имеющие геополитическую ценность.