Больше половины жителей Украины назвали себя бедными

На Украине 67,1% жителей считают себя бедными. Лишь 1% отнёс себя к среднему классу. Об этом говорится в отчёте Госстата страны.

В свою очередь 31,9% объяснили, что не считают себя бедными, однако до среднего класса всё равно не дотягивают. Для отнесения себя к среднему классу 71,3% украинцев нужен доход в 22 тысячи гривен в месяц (это около 60 тысяч рублей). В отчёте не приведена доля людей, которые считают себя состоятельными, однако издание подсчитало, что таковых меньше 0,1%.

Украинцы также не испытывают оптимизма по поводу перспектив своих доходов. Ожидают улучшения материального положения только 7,1% домохозяйств, а 47,4% думают, что оно останется без изменений. Почти столько же, 44,3%, готовятся к тому, что денег станет меньше, а 1,2% отказались давать прогноз.

Ранее сообщалось, что директор Института демографии и социальных исследований Украины Елена Макарова прогнозирует сокращение населения Украины на 45% к 2100 году.

Госстат Украины также сообщил, что население страны сократилось на 240 тысяч человек, при этом смертность выросла на 25%. Специалист говорит о процессах масштабного снижения рождаемости и о специфике смертности на территории страны. По её словам, такие темпы приведут к сокращению населения Украины почти вдвое до 2100 года.