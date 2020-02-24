https://static.news.ru/photo/557d6ab8-56b3-11ea-9f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Нормативная база, позволяющая выполнить новый закон об ответственном обращении с животными, готова только в 27 российских регионах. Также в большинстве субъектов отсутствуют муниципальные приюты, на базе которых должны проводиться чипирование, стерилизация и прочие требуемые законодательством процедуры.

Например, в Оренбурге, где зарегистрированы 15-20 тысяч бродячих животных, есть только три частных приюта на 150 мест в целом. Одно такое государственное учреждение, в котором можно содержать три тысячи особей, требует 30-40 миллионов рублей вложений, область планирует потратить на бездомных животных только 15 миллионов в 2020 году, рассказал «Известиям» начальник управления ветеринарии минсельхоза Оренбургской области Андрей Кордюков.

При этом из федерального бюджета создание приютов не финансируется, более того, нет даже чётких требований к таким учреждениям, пояснила председатель общественной организации «Русдог» Мария Белоусенко. И во многих регионах, несмотря на то, что с 1 января 2020 года закон запрещает уничтожать здоровых бездомных животных, их по-прежнему ловят и усыпляют. Средств на схему «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» в субъектах нет.

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить на приюты для бездомных животных деньги из бюджета страны в рамках нацпроекта «Экология».