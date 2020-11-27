Дорога в рай: каждый пятый россиянин хотел бы в старости получать 40 тысяч

На наиболее высокий уровень пенсий в будущем претендуют работники IT-сферы, строители и финансисты, следует из данных последних опросов.

Чуть более трети опрошенных вне зависимости от специальности собираются работать или подрабатывать после 60–65 лет. За ними следуют работники производства и промышленности (59%), учителя (57%), специалисты из сферы общественного питания (почти 57%), работники транспорта и логистики (56%). Подрабатывать на пенсии собираются также половина медиков (50%) и 45% финансистов. А всё это указывает на то, что в России рубль болезненно волатилен, экономическая окружающая среда неустойчива, а пенсия так смешна, что хочется плакать или эмигрировать в Новую Зеландию или в Данию.

Представления о доходе, который может обеспечить комфортную жизнь в старости, у людей разных профессий сильно отличаются. Самые высокие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей: здесь самый популярный вариант ответа — «Хотел бы получать более 100 000 рублей в месяц». Его отметили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители немного скромнее: у них самый популярный запрос — 40–50 тысяч рублей в месяц, так отвечают 23% поваров и официантов, по 21% медиков и учителей и 19% работников транспорта и логистики. Каждый пятый производственник хотел бы получать 30–40 тысяч рублей в месяц (это самый популярный ответ по отрасли), а 14% респондентов из этой сферы хотели бы жить на 100 000 рублей и более.

Конечно, запросы россиян на хорошую пенсию вполне реалистичны. Люди хотят, чтобы после завершения трудовой деятельности их доход был таким же, как и во время активной работы, и это вполне естественно и осуществимо. Опыт других стран с развитыми пенсионными системами это доказывает.

Государству необходимо развивать многоуровневую пенсионную систему, которая состоит не только из социальной, страховой пенсии, но и из других уровней. В частности, например, из давно работающей системы НПО это и корпоративные пенсионные программы (КПП) от работодателей, и индивидуальные пенсионные планы (ИПП).

Помимо этого, необходимо принять решение по поводу накопительной пенсии, ее дальнейшего развития: возможно, на добровольной или квазидобровольной основе. Когда мы получим все эти действующие уровни: страховую, социальную, накопительную пенсию, развитую систему корпоративного пенсионного бизнеса и ИПП, вот тогда желания россиян станут реальностью и они начнут получать пенсионные выплаты, сравнимые с их доходом во время работы.

Чтобы 30–40 тысяч рублей на пенсии стали реальностью, необходимо как можно скорее внедрить ряд поправок в законодательство. В частности, речь идёт о поправках в налоговое законодательство по стимулированию развития добровольных пенсий.

Но почему нынешняя пенсионная система не способна обеспечить 30–40 тысяч пенсии «здесь и сейчас»? Вот мнение доцента кафедры банков, финансовых рынков и страхования СпбГЭУ Алёны Кирилловой:

— во-первых, пенсионные выплаты зависят от собираемости налогов, то есть платятся налоги, тем самым содержатся пенсионеры. Ситуация в экономике в настоящее время достаточно сложная, что соответственно отражается на пенсионной системе;

— во-вторых, происходит увеличение продолжительности жизни людей. Это очень хорошо, но для этого должно быть больше денег в пенсионной системе, а их нет....

Поэтому, считает эксперт, «здесь прямая взаимосвязь между развитием экономики (промышленность, бизнес и т. д.) и пенсионной системы».

Запросы на уровне 30–40 тысяч справедливы лишь для тех, кто получает «белую» зарплату. Но, увы, по «скромной» официальной статистике, не менее 15 миллионов россиян имеют незадекларированные доходы. И особенно распространена теневая занятость в секторе строительства и сервиса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Получается, что из-за тех, кто экономит на фонде оплаты труда своих сотрудников, и страдают пенсионеры. Кроме того, недостижимость размеров пенсий в 30–40 тысяч имеет одну ключевую причину — это огромная доля теневой экономики, которая, по некоторым оценкам, близка к 40% ВВП. Из-за этого бюджет ПФР ежегодно недополучает страховых взносов на триллионы рублей.

Конечно, при нынешней существующей системе средний размер пенсии даже в 30–40 тысяч рублей пока нереальный по нескольким причинам, говорит доцент базовой кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Это, прежде всего, сама пенсионная система, которая функционирует на принципе солидарности. Это означает, что при размере отчислений в пенсионный фонд 22%, все отчисляют разные суммы исходя из размера заработной платы, и человек из заработной платы в 100 тысяч рублей отчисляет 22 тысячи, а другой из заработной платы в 20 тысяч рублей отчисляет 4400. Но это еще не означает, что пенсия высокооплачиваемого сотрудника будет в пять раз больше низкооплачиваемого, так как при начислении пенсии существует регрессивная шкала и разница в пенсии высокооплачиваемого и низкооплачиваемого работника будет составлять 50% или чуть больше.

Да, конечно, если гражданин хочет получать нормальную пенсию, он должен стремиться зарабатывать больше и не участвовать в серых схемах. При этом у него будет не самая минимальная пенсия. Ну и в целом нынешняя пенсионная система с постоянным дефицитом Пенсионного фонда в ближайшие пять лет не сможет обеспечить гражданам пенсию даже в 30 тысяч рублей. После повышения пенсионного возраста планируется к 2024 году довести средний размер пенсии до 20 тысяч рублей. И то, это средний размер пенсии, а у нас, например, сейчас при среднем размере пенсии в 14 924 рубля (данные за первый квартал 2020 года) медианное значение находится на уровне 12 тысяч рублей. Это означает, что 50% пенсионеров получают именно такую пенсию. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

Итак, по её словам, чтобы довести размер пенсий хотя бы до того уровня, о котором мечтают работники производства, требуется серьёзный экономический рост, повышение заработных плат и еще одна пенсионная реформа. Но, возможно, этого будет недостаточно. Потребуется ещё всем тем, кто мечтает о таких сказочных пенсиях, самим разработать стратегию накопления на свою будущую пенсию.

Кроме того, чтобы пенсия в 30–40 тысяч получила массовое распространение, нужны налоговые льготы с максимумом всевозможных преимуществ перед классическими способами сбережения денег. Россияне должны научиться планировать на десятилетия вперёд и также формировать свой пенсионный капитал.

Наконец, как ни крути, ещё один из немаловажных факторов наших низких пенсий — демографический. К сожалению, с 90-х годов население страны стареет, соответственно, соотношение между работающими гражданами и пенсионерами перераспределяется в пользу пенсионеров.