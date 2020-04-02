Доллар в первые минуты торгов упал до 77 рублей

https://static.news.ru/photo/52515c48-757e-11ea-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале торгов 3 апреля на Московской бирже курс рубля подрос к евро и начал умеренно снижаться к доллару.

Американская валюта с расчётами на «завтра» выросла на две копейки. Её курс после этого составил 77,27 рубля. В это же время курс евро упал до 83,46 рубля.

Однако в первые минуты торгов курс рубля стал менять направление в отношении обеих валют. Доллар смог вырасти до 77,73 рубля и успел опуститься до 77,13 рубля, а евро — вырасти до 84,09 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,03%.

Как ранее писал NEWS.ru, 2 апреля российская валюта показала значительное укрепление вслед за повышением нефтяных котировок.