Доллар упал до 73,58 рубля

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи снизился на 0,18% — до 73,575 рубля. Курс евро упал на 0,45% — до 79,5675 рубля, свидетельствуют данные площадки по состоянию на 10:00 мск.
К 10:07 мск доллар был на отметке в 73,43 рубля, евро — 79,64 рубля.
Также, по состоянию на 10:01 мск, индекс МосБиржи потерял 0,58% и упал до отметки 2626,71 пункта, индекс РТС потерял 1,04% — до 1125,42 пункта.
Как ранее писал NEWS.ru, в ходе торгов на Московской Бирже доллар и евро после утреннего повышения 12 мая перешли к снижению. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 27,19 копейки — до 75,9 рубля. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась до $30,59 за баррель, июньский фьючерс на WTI подорожал до $25,48 за баррель.
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