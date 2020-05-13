Доллар упал до 73,58 рубля

https://static.news.ru/photo/31692606-8b68-44ec-963c-b3a22fd50c0a_660.jpg Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи снизился на 0,18% — до 73,575 рубля. Курс евро упал на 0,45% — до 79,5675 рубля, свидетельствуют данные площадки по состоянию на 10:00 мск.

К 10:07 мск доллар был на отметке в 73,43 рубля, евро — 79,64 рубля.

Также, по состоянию на 10:01 мск, индекс МосБиржи потерял 0,58% и упал до отметки 2626,71 пункта, индекс РТС потерял 1,04% — до 1125,42 пункта.

Как ранее писал NEWS.ru, в ходе торгов на Московской Бирже доллар и евро после утреннего повышения 12 мая перешли к снижению. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 27,19 копейки — до 75,9 рубля. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась до $30,59 за баррель, июньский фьючерс на WTI подорожал до $25,48 за баррель.